'Нацкорпус' объявил максимальную мобилизацию из-за задержания членов движения в Харькове

"Национальный Корпус" выступил с заявлением об обысках и задержании членов движения в Харькове. Об этом сообщает официальный сайт партии.

"Все члены Азовского Движения, у которых сегодня прошли обыски - это ветераны и общественные активисты. Это украинцы с четкой патриотической позицией, которые всегда первыми встают на защиту государства. Именно они попали под давление правоохранительных органов по полностью вымышленным причинам", - сказано в заявлении.

Настоящей причиной задержаний в "Нацкорпусе" считают страх президента Украины Владимира Зеленского перед проукраинской оппозицией, которая не позволит ему сдать Украину.

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"Очевидно, что Зеленский боится массовых протестов, боится патриотов, которые не позволят сдать Украину. Азовское Движение восьмой год стоит в авангарде борьбы за наше государство: как на передовой, так и в тылу, не давая власти договариваться с врагами и предавать национальные интересы страны", - говорится в обнародованном тексте.

"Нацкорпус" призывает людей прийти сегодня на 10.00 к Шевченковскому районному суду г. Киева (Дегтяревская, 31а), где будет избираться мера пресечения для задержанных националистов.

Как сообщалось ранее, утром 5 августа в Харькове произошли обыски у 15 человек. Среди задержанных – представители Азовского Движения. Их обвиняют в создании преступной группы и вымогательстве. В партии все обвинения опровергают из-за отсутствия доказательств.