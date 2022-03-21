'Нация голодранцев': оккупанты начали КамАЗами вывозить в РФ награбленное имущество украинцев

Военные вражеской армии РФ, кроме того, что уничтожают украинские города с разного вооружения, еще и грабят их жителей. В населенных пунктах, которые оказались в оккупации, захватчики мародерствуют, грузовиками вывозя имущество людей.

На этот факт указывают рассказы украинцев в сети. Также об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в сводке на Facebook относительно российского вторжения по состоянию на 21 марта.

"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В РФ враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты и другие материальные средства", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Вартові Еспресо" опубликовали скриншот переписки с жителем/ницей Гостомеля. Автор строк рассказывает о ситуации в местном ЖК.

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По его словам, россияне грабят все – от бытовой техники до ковров и ваз. Пока одни оккупанты на танках прикрывают сослуживцев, те упаковывают в КамАЗы награбленное у украинцев имущество.

"Орки вместо воевать, воруют вещи украинцев в ЖК "Покровский" (Гостомель) и вывозят в РФ. Нация голодранцев", – прокомментировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских оккупантов в разговоре с женой признался, что РФ несет значительные потери в Украине. Также он похвастался, как мародерствует на украинских землях.

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