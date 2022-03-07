Национальный роуминг: мобильные операторы обеспечили бесперебойную связь украинцам

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Чтобы обеспечить украинцам надежную мобильную связь в условиях военной агрессии России, операторы "Киевстар", Vodafone Ukraine, lifecell, Госспецсвязи, Министерство цифровой трансформации Украины и другие государственные органы объединили свои усилия и запустили в стране национальный роуминг в тестовом режиме. Об это сообщает Минцифры, а также пресс-службы мобильных операторов.

Таким образом, при нарушении связи у одного оператора абонент сможет вручную подключить на своем телефоне связь другого оператора.

Для надежного функционирования сети операторы будут постепенно предоставлять возможность пользования этой услугой всем своим клиентам. Сначала сервис будет доступен абонентам контрактной формы обслуживания в зоне активных боевых действий: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области. Далее – в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях, а затем и по всей территории Украины.

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Уже в ближайшее время национальный роуминг заработает для подписчиков.

Подключиться к другому оператору можно только вручную. Процедура следующая:

1. Отключите автовыбор сети

Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найдите и выберите из списка доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверьте работу звонков и SMS

В настоящее время национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов.

Обращаем внимание, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.