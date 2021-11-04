Национальную премию за защиту свободы слова в 2021 году украинские журналисты вручат белорусским коллегам – Томиленко

Победителями Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко украинские журналисты признали своих белорусских коллег. Нынешним лауреатом премии стала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Об этом 4 ноября сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в Facebook. Он отметил, что такое решение принял секретариат НСЖУ.

По словам Томиленко, решение присудить белорусам украинскую премию является проявлением солидарности и поддержки со стороны украинских коллег журналистской ассоциации, подвергшейся репрессиям на родине.

"За последний год независимые белорусские журналисты подвергались и подвергаются грубому давлению власти, сотни коллег стали жертвами избиений и репрессий, десятки отправлены за решетку. Независимая белорусская ассоциация журналистов солидарна с репрессированными коллегами, поэтому режим [самопровозглашенного президента Беларуси Александр Лукашенко] преследует руководство БАЖ і лишил организацию легального статуса", – объяснил Томиленко.

Видео дня

Он считает, что "белорусские коллеги являются примером для всех украинских журналистов в том, "как следует бороться за свои права, как быть верным ценностям свободы слова и нашей профессии".