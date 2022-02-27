Нацгвардейцы в Николаеве с боем зачистили группировку оккупантов: прятались в фурах АТБ

В Николаеве бойцы Национальной Гвардии Украины обнаружили и обезвредили группировку военных оккупационной армии РФ. Они передвигались по городу в фурах с маркировкой сети магазинов "АТБ".

Об этом сообщает МВД Украины.

"В Николаеве наряд Национальной Гвардии Украины, совместно с городским комиссаром, остановили фуры с маркировкой сети АТБ. Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Начался бой. Все российские военные были обезврежены", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович обратился к российским оккупантам и призвал их сдаваться в плен вместо того, чтобы погибать в захватнической войне, развязанной Путиным против Украины. Советник ОПУ отметил: Кремль использует свою армию как "мясо".

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По состоянию на 27 февраля российские захватчики понесли колоссальные потери в Украине:

не менее 4300 погибшими;

27 самолетов;

146 танков;

493 орудия;

26 вертолетов;

706 боевых бронированных машин;

1 БУК;

4 "Грады";

30 единиц автомобильной техники;

60 цистерн с горючим;

2 БПЛА ОТР;

2 катера;

средства ПВО.

В плену по состоянию на 26 февраля находилось не менее 200 россиян. Часть из них сдалась в плен добровольно. 27 февраля украинские защитники продолжили пополнять количество пленных россиян.

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