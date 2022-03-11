Нацгвардеец из Николаева уничтожил вражеского снайпера с расстояния более 1 км

Екатерина Белоброва
Общество
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Нацгвардеец из Николаева уничтожил вражеского снайпера с расстояния более 1 км
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Боец Национальной гвардии пулеметным огнем уничтожил российского снайпера, который расположился на позиции рядом с одним из коммерческих предприятий Николаева. Он прицельно бил в сторону военной дислокации ВСУ, чем постоянно держал в напряжении наших бойцов.

Расстояние, с которого нацгвардейцу удалось ликвидировать врага, превысило километр. Об этом сообщили в Facebook Национальной гвардии Украины.

Гордимся нашими военными!

Тот самый боец .

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что украинская армия ликвидировала пилота ВВС ВС РФ Алексея Хасанова. Он был командиром полка и участвовал в операциях РФ в Сирии.

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Нацгвардеец из Николаева уничтожил вражеского снайпера с расстояния более 1 км

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