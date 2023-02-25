Наталья Емченко: миллиард ''от Мудрика'', лечение Дианова и о деоккупации нашей истории

Фонд Рината Ахметова – один из самых крупных инвесторов в нашу победу. OBOZREVATEL в ноябре прошлого года составил рейтинг крупнейших донаторов, и группа бизнесов SCM, а также Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" победили в номинации "Наибольший корпоративный инвестор". К тому времени объем поддержки составил около 3,5 млрд грн.

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OBOZREVATE встретился с членом Наблюдательного совета Фонда и директором по коммуникациям инвестиционной группы SCM Наталией Емченко, которая рассказала о том, как донаты работают на победу.

– Наталья, сколько потрачено Фондом на сегодня?

– В общей сложности речь идет о 5 млрд грн помощи господина Ахметова Украине и украинцам с 24 февраля 2022 года. Гуманитарная помощь от Фонда Ахметова входит в эту цифру, но больше ее половины составляет помощь армии, она идет не через Фонд, а через специальный проект бизнесов Рината Ахметова, "Стальной Фронт". Плюс Ахметов заявил, что направляет 1 млрд грн с трансфера Мудрика (с "Шахтера" в "Челси". – Ред.) в специальный проект помощи защитникам Мариуполя: общая сумма трансфера – 100 млн дол. Из них 25 млн долл. (а это 1 млрд грн) направляется именно на поддержку воинов "Гарнизона Мариуполь" и семьям погибших и пленных. Это тысячи воинов и их семей, только в крепости "Азовсталь" было около 3,5 тыс. человек. Точных цифр ни у нас, ни у кого-то другого нет, но порядок такой.

– Откуда взялась эта идея и почему она в связке с футбольным клубом?

– Еще осенью футбольный клуб пообещал полностью взять на себя финансирование операции и возобновление защитника "Азовстали" Михаила Дианова, морпеха, который был в плену. Михаил – болельщик "Шахтера", и именно это тогда стало для "Шахтера" толчком. Его уже прооперировали в Штатах, затем он уехал с командой в Турцию. Команда была на собрании, а он с нашими врачами восстанавливался после операции – американские врачи уверены, что его руке можно вернуть функциональность, если системно работать над этим. Параллельно мы видели, что собратья Михаила нуждаются в разной поддержке и что мы понимаем, как ее оказать максимально эффективно, с уважением к их достоинству. Мы увидели, что наша поддержка бойцов Гарнизона Мариполь может, как говорят американцы, сделать разницу. Поэтому, когда трансфер Мудрика стал реальностью, господин Ахметов решил, что мы должны удельную часть отдать. Отдать именно в поддержку защитников Мариуполя "Азовстали".

То есть к 5 млрд грн уже предоставленной дороги прибавится еще 1 млрд, очень адресный, целевой. Он пока не передан – мы 16 февраля анонсировали старт проекта "Сердце Азовстали". По сути, это проектный офис, единственной задачей которого является этот 1 млрд грн превратить в эффективную помощь каждому и каждой из тех, кто защищал Мариуполь.

В целом помощь Ахметова распределяется на три направления: гуманитарное (Фонд), помощь ВСУ (Стальной Фронт) и сохранение критической инфраструктуры (прежде всего электроэнергия и связь). Есть какие-то проекты на стыке. К примеру, мы системно предоставляем ВСУ, и не только им, бесплатный уголь. Также наши бригады совершенно бесплатно едут в деоккупированные области и помогают государству вернуть свет людям и предприятиям как можно скорее. Это вообще не о деньгах и не о бизнесе, это в чистом виде помощь. Или это снабжение бесплатной электроэнергией, например, для военных госпиталей.

Также мы ведем огромную работу по общению с пользователями электросетей, по их ежедневному информированию. Она является важной частью государственной коммуникационной кампании, потому что люди хотят от первоисточников знать, что происходит и чего им ожидать. Несмотря на то, что около трех месяцев зимы позади, в энергетике Украина не сможет быстро вернуться в ситуацию "до войны". Даже если россияне прекратят ракетные атаки на украинскую энергетику. Очень много разрушений.

– Формально, летом будет немного легче. Световой день длиннее, солнечная энергия появится...

– Не будет так легче. Дефицит в системе никуда не денется, пока ЗАЭС находится на оккупированной территории. Хотя определенные движения к нормализации мы все в последние дни видим.

– Поговорим о помощи ВСУ. Что это за направление?

– Мы отделили его в специальный проект, объединяющий все усилия бизнесов господина Ахметова – "Стальной фронт" начинался с закупок жилетов, шлемов, раций, проводов и другой амуниции уже в марте 2022 года. А в апреле наши металлурги начали экспериментировать со сталью, и они делали это в очень плотной связке с военными. Работаем, прежде всего, с бронированной сталью. Эксперименты были супер успешными и сейчас каждый 10-й, возможно даже больше, бронежилет на фронте изготовлен из нашей стали, и это тонкая, но очень плотная сталь.

– Вы сами ее делаете?

– Да, мы сами ее сейчас производим, в этом и штука. Производим быстро, качественно и в больших объемах. Сейчас уже около 170 тысяч бронежилеты или плит для бронежилеты, для плитоносок мы передали защитникам. И передаем их военным мы pro bono, конечно.

Плиты – это было только начало. Дальше началась еще одна великая история – это фортификация. Мы начинали с базовых вещей, например арматуры для укреплений и окопов. А уже летом начали производить специальные защитные капсулы, блиндажи. Это тоже собственная разработка, и она делалась с прицелом на зиму. Изготовляем где-то одну капсулу в день. Это некий домик, который закапывают в землю, где есть место для сна, буржуйки, где солдат довольно защищенно может себя чувствовать. Сделана из специальной стали, защищающей от осколков. На сегодняшний день мы передали более 100 таких блиндажей в самые горячие точки на самой передовой. Мы передаем их также бесплатно, то есть у нас нет государственных заказов, государство не покупает у нас сталь для таких штук, мы это производим и отдаем ВСУ. Это – маленькая часть нашего вклада в победу.

Что еще? Помогаем военным бронировать автомобили, для этого также научились производить специальную броню, бронированную сталь.

Дальше можем перечислять бесконечно: от тактической медицины, турникетов, аптечек и так далее до автомобилей в большом количестве.

– Какие-либо конкретные подразделения обслуживаете или помогаете под чьи-то запросы?

– У нас есть подразделения, с которыми мы работаем на местах присутствия (бизнеса. – Ред.). При этом мы очень плотно сотрудничаем с ГУРом и время от времени получаем какие-то запросы от конкретных частей. Насчет бронежилетов был момент, когда мы сказали: всем, кто обратится с официальным запросом от части, мы готовы предоставить. У нас через две недели выстроилась очередь, и мы просто по этой открытой очереди все раздавали. Это тоже рации, счет идет на тысячи, дроны, большое количество буржуек и так далее. К примеру, "Укртелеком" у нас специализируется на дронах.

Хочу сказать важное мнение. Я готовилась модерировать одну важную панель на конференции, и накануне спросила у военных (особенно бывших бизнесменов), чего ВСУ ожидают от бизнеса. Первое, чего ожидают от нас военные, это не помощь, на которой мы концентрируемся: им очень важно знать, что есть куда возвращаться, и это вообще такой большой мейнстрим.

Также они говорят, что война создала новый социальный договор, согласно которому бизнес, кроме классики (платить налоги, создавать рабочие места, инвестировать в модернизацию) должен выполнять во время войны еще минимум два пункта. Первое – заботиться о местных сообществах, второе – помогать армии. Я спрашиваю: что такое заботиться о локальных сообществах? Они говорят: мы должны знать, что в городах и городках, откуда мы есть жизнь, там все работает, что есть свет, что наши родные более-менее в безопасности. Что такое помогать ВСУ я даже не спрашивала

У нас в компании очень большое количество мобилизованных и добровольцев, более 13 тысяч сотрудников, это немного меньше 10%. Мы, конечно, сохраняем за ними их рабочие места, помогаем экипировкой, мы очень многое сейчас думаем о том, каким образом проводить реабилитацию раненым и собственно уже это делаем, начиная с протезирования. Мы верим, что у каждого воина есть next mission, следующее великое дело. И мы оказываем такую поддержку, которая бы максимально такое следующее дело приблизила и сделала ценным.

Теперь, когда проект "Сердце Азовстали" стартовал и начала общаться с контингентом, я очень хорошо понимаю, о чем тогда мне сказали мои друзья военные. Ибо в "Сердце" точно будет психологическая реабилитация, физическая, но кроме этого – обучение и возможность получить новую профессию и работу. Правозащита и юридическая помощь. Ветеранский спорт. Поддержка семей. Мы сейчас только начинаем двигаться в этом направлении, где-то через 6 недель, до 1 апреля я смогу очень подробно рассказать, как эта программа поддержки будет работать, какие направления для нас будут приоритетными.

Для меня очень важно было понять, что на самом деле мы не придумали себе эту историю, что это большой запрос.

Теперь я об этом не только знаю, я чувствую, насколько это важно для наших воинов.

– Давайте вернемся в Фонд Рината Ахметова. Какие направления на сегодняшний день являются главными?

– Прежде всего – гуманитарная помощь, это отдельный кейс. Мы работаем как крупнейшая украинская гуманитарная миссия с 2014 года. Прежде всего – еда, наборы выживания. За 9 лет работы мы передали гражданским в войне более 13 миллионов таких наборов. Это спасло жизнь более 3,5 миллионов украинцев. Мы создали очень эффективную систему, которую изучали и использовали международники. Очень много работаем с лекарством, помогаем с реабилитацией раненых детей, а после террористической атаки в Днепре добавилась и реабилитация раненых гражданских взрослых.

В реабилитации детей специфика в том, что это длительный и очень кропотливый процесс. Это не месяцы, а годы. Некоторых детей мы сопровождаем с 2014 года. К примеру, мариупольская девушка Милана Абдурашидова. В январе 2015 года был обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе, и одна из многоэтажек была разрушена, как в Днепре. Миланина мама погибла, Милана выжила, но потеряла ножку. Ей было 5 или 6 лет. Милану под опеку взяла бабушка. Фонд Ахметова взял ее под сопровождение в первые два года реабилитации. Помогали с протезированием и восстановлением, и девочка не просто начала ходить – бегать, потому что приняла свою новую ножку. Кстати, именно она была изображена на мариупольской мурале, легендарная девочка с мишкой. Этот мурал для мариупольчан был символом того, что жизнь возвращается. Сейчас этого мурала уже нет, россияне его уничтожили.

Так вот, наша цель – чтобы именно по такому маршруту прошли все дети, которые, к сожалению, получили ранения. Том, во что это кейс о полноценной жизни. И мы готовы помочь этому.

– Сколько у вас на попечении таких детей по состоянию на сегодня?

– Было около 150 детей в сопровождении. Я знаю, что по Днепру мы работаем с 4 или 5 пострадавшими, но не уверена, все ли они дети. Ведь именно после этого ужасного теракта в Днепре мы впервые открыли программу реабилитации взрослых. Реабилитация – это всегда долго, месяцы, иногда – годы. На это нужна долгая воля. Мы это очень хорошо умеем – потому что мы работаем системно, мы марафонцы и помогаем даже тогда, когда другие устают.

Значительная составляющая реабилитации и восстановления здоровья – это здоровье. Сейчас это начинают понимать все, мы это поняли еще в 2015 году. Поэтому Фонд в 2015 году вместе с группой экспертов разработал первый в Украине протокол по работе с травмой войны. Причем мы начинали работать над ним в ответ на детскую ПТСР, а вышли на большой национальный протокол, который впоследствии передали государству и стал национальным. Но не протоколом единственным. Протокол без его использования – бессмысленный кусок бумаги. И мы научили первые 200 психологов работать по этому протоколу. Кстати, где-то из 50 из них мы так или иначе сотрудничаем и сегодня. Это по существу было первое поколение психологов, умеющих работать с ПТСР. Конечно, сейчас их в Украине гораздо больше.

– "Мы – марафонцы", это очень хорошая фраза.

– И она супер-честная. Еще очень часто мы – первопроходцы. Большое количество практик первыми в Украине применяли именно мы, позже они становились нормой. Меня это очень радует.

Приведу пример. У нас в Фонде есть большое направление, которое касается сохранения памяти, мы собираем истории. Это Музей "Голоса мирных". Это направление, с одной стороны, является логическим продолжением нашего проекта по гуманитарной помощи, психологической помощи, реабилитации и т.д. Для людей внимание к ним и понимание, что они не одни, они не брошены, не менее важно, чем сама материальная помощь. Наши люди, получающие нашу помощь, доверяют нам уже многие годы свои истории.

Где-то в 2015 году мы начали, с согласия, их истории обитания войны писать на видео. И так в 2018 году мы поняли, что у нас километры этих рассказов. И мы оформили эти рассказы в истории и их оказалось около 10 тысяч. Это истории-свидетельства мирных, жизнь которых навсегда заменила война. Даже по мировым меркам это очень большой архив. Когда решали, что с этим делать, возникла идея сделать настоящий постоянный музей, институт. Мы его основали и представили в 2020 году. Сейчас главным фокусом Музея является формирование Архива свидетельств. Это сейчас – главный проект музея, "Голоса Мирных. Имена". Мы работаем 24/7 и даже не успеваем выкладывать все, что снимаем. Сейчас у нас собрано 60 тысяч историй. Ежедневно прибавляется порядка 100 историй.

Мне кажется, что это супер важно, потому что дает возможность нам, как украинцам вернуть себе культуру памяти, право на память. Мы же вообще не умеем помнить, нас учили не помнить наши корни, наше настоящее происхождение, то, каким образом нас уничтожали и травмировали столетиями. Мы не помним о великих трагедиях, мы не помним о наших семьях. Я всем ставлю один и тот же вопрос: скажи мне, пожалуйста, в вашей семье есть семейные реликвии, которым больше 3 поколений? 99% соответствуют "нет".

Мне кажется, что эта война не только о деоккупации территорий. Она также и о деоккупации истории, и о возвращении себе права помнить и умение помнить.

Музей не вещь в себе, конечно, но немаловажная часть большой системы работы с помню на уровне государства. Мы работаем над музеем в координации с Национальным институтом памяти, с Антоном Дробовичем.

Я уверена, что реальную ценность этого проекта мы все поймем после войны. Но это лишь вдохновляет – для марафонов большое расстояние до финиша не вызов, а возможность.