Наступление захлебнулось: названы основные причины провала российской армии в Украине – CNN

США не смогли определить, назначила ли Россия командующего, ответственного за ведение войны в Украине, согласно многим источникам, знакомым с этим вопросом. Именно это, вероятно, является ключевым фактором очевидной неуклюжести и дезорганизации российского штурма.

По словам двух представителей Министерства обороны США, без главного командира всего театра на территории Украины или вблизи нее подразделения из военных округов России, действующие в разных частях Украины, кажется, конкурируют за ресурсы, а не координируют свои усилия. Эти источники говорят, что подразделения, участвовавшие в различных атаках российских войск по всей Украине, не смогли соединиться, и на самом деле они, кажется, действуют независимо, не имея общего оперативного плана, говорится в материале CNN.

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Российские войска также испытывают значительные проблемы со связью. Солдаты и командиры использовали коммерческие мобильные телефоны и другие незащищенные каналы для общения друг с другом, облегчая перехват их коммуникаций и помогая Украине разрабатывать цели для собственных контрударов.

Все это привело к тому, что, как утверждают эти источники, российская военная операция была разъединенной и хаотической, что удивило американских и западных чиновников.

"Одним из принципов войны является "единство командования". Это значит, что кто-то должен отвечать за все – направлять материально-техническое обеспечение, создавать резервные силы, измерять успех (и провал) разных флангов операции и корректировать действия на основе этого", – сказал генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг, бывший командующий армией США в Европе.

И даже если Россия назначила верховного командующего для контроля за вторжением, картина боевых действий может свидетельствовать о том, что "он бездарен", отметил Гертлинг.

Российское вторжение также ознаменовалось чрезмерным количеством потерь среди высших российских офицеров.

Украинцы утверждают, что убиты пять российских генералов в течение первых трех недель войны, это заявление CNN не удалось подтвердить. Тем не менее, любой военный генерал, погибший в бою, является редким событием, сказал отставной генерал армии США Дэвид Петреус.

В бою в Украине также погиб командир элитного российского воздушно-десантного подразделения полковник Сергей Сухарев.

"Суть в том, что их командование и контроль сломались", – сказал Петреус.

Огромная протяженность линии вторжения только усугубила ситуацию. Координация операций на фронте более 1600 километров требует "широких коммуникационных возможностей и ресурсов командования, контроля и разведки, которых у россиян просто нет", отметил Гертлинг.

"Я не вижу, что все, что делает флот, координируется с тем, что производят воздушные силы или тем, что делают сухопутные силы", – сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По словам источников в разведке США, русские войска на местах часто были отрезаны от своих высших командиров. Это стало одной из причин, почему некоторые российские военные бросают собственные танки и бронетранспортеры на местах и просто уходят прочь.

Отсутствие централизованной организации также влечет за собой усилия России пополнить свои силы. Москва пытается обеспечить достаточное количество продовольствия, топлива и боеприпасов для военных на местах. И поскольку ее потери растут, чиновники говорят, что есть признаки того, что Россия стремится пополнить свои ряды как иностранными боевиками, так и российскими войсками, размещенными в других местах.

Без командира театра военных действий стратегическое распределение ограниченных ресурсов может оказаться затруднительным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российский оккупант Валерий Васильев, взятый в плен украинскими защитниками, рассказал о зверствах армии Путина в Украине. По его словам, по нему открыли огонь свои же.

Другой пленный военный Магсад Мустафаев призвал россиян перестать верить во ложь власти. Он заявил, что Путин совершил из народа РФ фашистов, и преступления России будут помнить многие поколения людей.

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