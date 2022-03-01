"Настоящие партизаны!" На Черниговщине жители села взорвали технику врага. Фото трофеев

Жители Черниговщины продолжают бороться с российскими оккупантами. В одном из сел люди с помощью гранатомета подорвали вражеский БТР.

Об этом сообщил политолог Юрий Романенко в Telegram-канале, опубликовав фото "трофеев". "Наш народ разворачивает настоящую партизанскую войну. Утром по упрощенной процедуре получили РПГ и уже через несколько часов есть результат", – пишет он. По его словам, "Путин решил утилизировать в Украине Советский Союз".

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"Дорогое Минобороны, упростите людям выдачу РПГ, мин, гранат и другого оружия. Через неделю вся Украина будет гореть под ногами оккупантов", – пишет Романенко.

Также он призвал мирных жителей не встревать в бой с танками и большими колоннами российских оккупантов. "Расстреливайте бензовозы, грузовики с БК, ЗРК, штабные машины. Добивайте отставших. Удары только с боку. Стрельба не более 5 секунд. В бой не вступайте. Враг будет разбит", – добавил Романенко.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил награду за уничтожение российских оккупантов и вражеской техники. Он отметил необходимость самоорганизовываться для сопротивления и призвал оказывать помощь бойцам Вооруженных сил и теробороны.