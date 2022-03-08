Настоящие фашисты сидят в Кремле

Арсен Аваков
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Настоящие фашисты сидят в Кремле
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Прочтите.. это архивная листовка 1941 года. Немецкие фашисты обращаются к Москве.

Настоящие фашисты сидят в Кремле

И просто сравните это с нынешней риторикой путинских фашистов и то, что они говорят и делают.

Налеты на мирные кварталы городов и пропаганда запугиванием..

Мрази... Фашисты.

Украина победит. Путинский фашистский режим сдохнет.

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Источник:Фейсбук Арсена Авакова
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