'Нашего района уже не существует, все стерто': жители городов под обстрелами рассказали о преступлениях россиян

"Когда услышала первые взрывы и поняла, что началась война, то собрала сумку схватила собаку и уехала еще до того, как мою квартиру обстреляли", – эту короткую историю жительницы Бучи могут теперь рассказать жители многих городов и сел Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате жестоких обстрелов российскими оккупантами.

Еще недавно в их городах бурлила жизнь, дети ходили в школу, выгуливали собак, встречались с друзьями, жарили шашлыки. Теперь дома разбомблены, земля вывернута от постоянных обстрелов, на улицах раскуроченная техника врага. CNN пообщалась с теми, кто был вынужден спасаться из собственного дома под свист пуль и бомб в поисках убежища на безопасной территории, и теми, кто остался.

Ирпень

Ольга Добреля переехала в Ирпень 13 лет назад. Там она воспитала семью, знала, где самый вкусный кофе и пицца на дровах. Россия начала атаковать город в первые дни вторжения в Украину. Добреля рассказала, как пряталась с семьей в подвале собственного дома, как "земля тряслась под ногами", а дети отказывались возвращаться из подвала в свою комнату.

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Через некоторое время семья женщины сбежала в Черкасскую область, однако она заявляет: "Мы любили и будем любить Ирпень в любое время года. Даже после войны".

Бородянка

У Виктора, покидающего Бородянку на неделю для работы в Киеве, было плохое предчувствие, что он может не вернуться. Так и вышло. Город подвергся ужасным обстрелам и временно оккупирован российскими войсками. 5 марта мэр Бородянки Алексей Кулеба сказал страшные слова: "Бородянки нет. Она почти полностью уничтожена. Российские войска контролируют населенный пункт".

Виктор был на связи с женой и ребенком, которые до сих пор остаются в городе без света, пищи и воды, скрываясь от оккупантов.

Чернигов

Жительница исторического северного областного центра Чернигова Виктория Арищенко остается в городе до сих пор, несмотря на постоянные обстрелы оккупантами и отсутствие электроэнергии, тепла, воды.

Еды в городе мало. Когда открываются ненадолго магазины, люди выстраиваются в длинные очереди за продуктами. Но из-за этого возникает серьезная опасность, потому что военные РФ обстреливают места скопления людей.

Официальных коридоров для эвакуации нет. Поэтому жители на свой страх и риск оставляют город на своих автомобилях и нерейсовых автобусах.

"На данный момент я в доме. Мы уже привыкли и проводим дни в доме, несмотря на то, что идут боевые действия. Ночью, когда есть угроза с неба, мы прячемся в подвале нашего дома", – рассказала Виктория.

Мариуполь

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Мариуполь был городом с множеством парков, скверов, фонтанов. Там проживало более 400 тысяч человек. Оккупанты каждый день продолжают бомбить город, который уже почти превратился в руины. Сейчас в Мариуполе – гуманитарная катастрофа, в том числе и потому, что враг бомбит роддомы, больницы, драмтеатр и гражданские здания, в которых находилось много людей, среди них и дети.

"Мы научились различать звуки больших артиллерийских снарядов, "градов" и падение бомб", – рассказала директор Художественного музея имени Куинджи Татьяна Були.

Через несколько дней постоянных бомбардировок района, в котором она проживала с семьей, им удалось уехать в безопасном месте. "Нашего района, по сути, уже не существует. Все стерто", – заявила женщина.

Иван Кузнецов, родившийся и выросший в Мариуполе, находился в Киеве в начале российского вторжения. Он записался в местную терроборону. Со 2 марта он потерял связь с родными в Мариуполе, в том числе с матерью и бабушкой.

"Последнее, что я слышал от своей семьи, это то, что в доме не было света, воды и тепла. Мне трудно представить, какие там сейчас условия, учитывая, что ночью еще и холодно, но то, что я увидел… ужасает", – отметил мужчина.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что российские оккупанты фактически не контролируют территории под Киевом и Черниговом. По его словам, вскоре ситуация может повторить результат финской войны, когда меньшие по количеству, но более подготовленные финны уничтожили советские войска.

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