Наша мета - УКРАЇНІЗАЦІЯ СВІТУ!

Війна Росії проти України та всього цивілізованого світу змушує нас змінити та розширити власну національну гуманітарну та світоглядну місію.

Нині варто вже говорити і діяти не лише для творення УКРАЇНСЬКОГО СВІТУ у власній державі, а й - для УКРАЇНІЗАЦІЇ всього СВІТУ!

Виходимо нині з реального факту інтересу абсолютної більшості держав та народів світу до ситуації в Україні та їхньої допомоги у війні проти російської орди вбивць, варварів, ґвалтівників та мародерів військового злочинця Путіна.

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З огляду на це, потрібна координація та об‘єднання зусиль влади, наукового та експертного середовища, громадськості у формуванні МОДЕРНОГО ОБРАЗУ УКРАЇНИ та УКРАЇНЦІВ у світі.

Для цього вкрай корисно:

- організувати при посольствах та консульствах нашої держави громадські ради за участі науковців, митців, підприємців…для спільної та узгодженої діяльності в країнах перебування;

- запропонувати міжнародним інституціям конкретні проекти співпраці з обов‘язковим відвідуванням України.

Як приклад, проведення 45 сесії Комітету всесвітної спадщини ЮНЕСКО в Одесі, спеціальних засідань МАГАТЕ в Чорнобилі, УЕФА в Чернігові, ЮНІСЕФ в Бучі…

- на базі УКРІНФОРМУ створити медіа-платформу представництв головних світових інформаційних агенств світу;

- підготувати низку популярних документальних серіалів про історію, культуру, науку…України іноземними мовами…

І звісно, ПРОСИТИ і ПЕРЕКОНУВАТИ майже 6 МІЛЬЙОНІВ наших СПІВВІТЧИЗНИКІВ, які за умов воєнного стану вимушено перебувають за кордоном, бути ГІДНИМИ представниками УКРАЇНИ та УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ і не забувати, що "МИ з УКРАЇНИ".

П.С. Просити і переконувати ідеологів створення нової провладної партії з назвою "МИ з УКРАЇНИ" зберегти це гасло для ВСІЄЇ КРАЇНИ, бо ми ВСІ сьогодні - ОДНА ПАРТІЯ!