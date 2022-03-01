'Наш народ – заложники. Не идите на эту войну!' Беларусские добровольцы обратились к землякам

Беларусские добровольцы, участвующие в обороне Киева, обратились к военнослужащим Беларуси с призывом не участвовать в войне против Украины. Они также предложили землякам переходить на сторону украинского народа.

Об этом они сказали в соответствующем видеообращении. "Вас собираются сегодня отправить на войну, которую ведет Путин. Это никакая не спецоперация по "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Украина борется за свою свободу. Это Великая Отечественная война Украины", – заявили добровольцы.

Они напомнили, что в 2020 году, когда вследствие нелегитимных выборов пост президента захватил Александр Лукашенко, беларусы стали "заложниками этого захвата". Им тяжело было сделать моральный выбор, однако этот выбор еще можно сделать сегодня.

Видео дня

"Вы знаете, что делать. Беларусы! Военнослужащие Республики Беларусь! Переходите на нашу сторону. Здесь тоже беларусы", – говорится в видеообращении.

Добровольцы также призвали военных Беларуси, даже если власть все-таки "загонит" их в Украину, при первой возможности сдаваться в плен:

"Украинские власти будут к вам относиться не как к пленным. Вы сможете получить политическое убежище или в Украине, или в любой стране Европы. Мы на правильной стороне. Сделайте так же свой правильный выбор. Жыве Беларусь!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чеченский военный Адам Осмаев призвал оккупантов РФ в Украине сложить оружие. Он объяснил, что российским военным нет смысла воевать в Украине.

А командир добробата "Крым" Иса Акаев призвал российских военных бежать из Украины.