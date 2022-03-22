'Наш народ стал войском': Зеленский провел разговор с Папой Римским и рассказал о важном послании

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 марта, провел разговор с Папой Римским Франциском. В ходе общения он подчеркнул, что украинский народ стал войском.

Об этом Зеленский рассказал во время обращения к Палате депутатов Италии. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале OBOZREVATEL.

"Сегодня утром я говорил с его святостью Папой Франциском, и он сказал очень важные слова: "Понимаю, что вы хотите мира. Понимаю, что вы должны себя защищать. И военные защищают и гражданские люди мужественно отстаивают родину. Каждый защищает родину". И я на это ответил: "Наш народ стал этим войском". Стал этим войском, когда увидел, какое бедствие несет враг. Какое опустошение он оставляет после себя. И сколько крови хочет пролить", - отметил президент.

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Он также подчеркнул, что за время широкомасштабной войны в Украине погибли уже 117 детей. Глава государства заявил, что эти смерти – являются ценой промедления.

"Когда чуть больше недели назад я выступил с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов, я просил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь – это 117. Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления", - сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Италии заявил, что цель Кремля – вся Европа, контроль над политикой, а также решающее влияние на жизнь и ценности граждан.

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