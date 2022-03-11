'Нас заведомо отправляли на верную смерть': пленный российский летчик пожаловался, что его использовали. Видео

Летчик преступной путинской армии Алексей Козлов, который попал в плен к украинским военнослужащим, признал, что командиры отправляли его подразделение на верную смерть. Оккупант был сбит 5 марта под Николаевом, когда занимался разведкой комплексов ПВО ВСУ.

На пресс-конференции военнопленных в пятницу, 11 марта, Козлов сообщил, что получил приказ выполнить полет в Украину для выявления комплексов ПВО ВСУ, с целью их дальнейшего подавления (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Во время выполнения "задачи" его самолет был сбит двумя попаданиями ракет ПВО Украины.

"Наше командование, отправляя нас на этот боевой вылет, не проинформировало меня о том, что в Николаевской области, расположены определенные средства ПВО, то есть сознательно посылало на верную смерть на живца", – заявил пленник.

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Он также рассказал о том, какие задачи ставило перед российскими военными оккупационное командование.

Авиационная часть, по его словам, выполняла задачу по обнаружению, разоблачению радио-технического комплекса разведки и комплекса ПВО, уничтожение. Второе задание – это поддержка сухопутных войск, прикрытие с воздуха, прикрытие от вертолетов, от ракет.

"Эта задача по высадке морского десанта так и не была осуществлена", – рассказал оккупант.

Отметим, что Козлов является штурманом 1-й авиационной эскадрильи (на самолетах Су-30СМ) военной части № 59882 ВМС РФ. Ранее он также выполнял боевые задачи в Сирии.

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