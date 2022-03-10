''Нас забыли'': российский оккупант в Украине пожаловался на проблемы с обеспечением. Аудио

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись, которая показывает, что у российских оккупантов начались большие проблемы с обеспечением. На записи военный РФ жалуется своей жене, что о них забыли.

Уникальность ситуации состоит в том, что оккупант служит в подразделении обеспечения, которое должно поставлять ресурсы штурмовым подразделениям, рассказали в СБУ.

''Поэтому сейчас враг деморализован и уже взялся за "исконно русский обычай" – пьянствовать. Параллельно они нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какое-то обеспечение'', – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее приехавший воевать в Украину российский оккупант в разговоре с женой признался ей в убийствах мирных граждан и в том, что россияне занимаются мародерством в захваченных населенных пунктах.

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