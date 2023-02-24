Народный суд в Гааге вынес приговор Путину: показания дали герои Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В Гааге прошел народный суд над президентом России. Во время процесса, не имеющего юридической силы, но важного и символического, были даны доказательства совершения Владимиром Путиным многочисленных военных преступлений в Украине. Среди свидетелей в суде выступили трое украинцев, доверивших Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свои истории о пережитом во время войны.

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По мнению суда, "существуют веские основания для подтверждения обвинительного заключения, которое должно быть вынесено против президента Владимира Путина для более чем одной тысячи случаев преступления агрессии, совершенного против территории и народа Украины".

Суд призвал ООН, Европейский Союз, все правительства и народы мира "сделать все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы суд с юридическими полномочиями вынес обвинительный акт против президента Владимира Путина и принял соответствующие меры для скорейшего ареста виновного и предъявления его в суд на официальном трибунале Украины".

"Международное сообщество должно стать взрослым. Признаком ответственных лидеров и народов должно стать однозначность в оценках войны и геноцида гражданского населения в Украине. Лидеры разных стран должны объединить общество Земли для того, чтобы Путин и Россия покинули территорию Украины. Это первый и важный шаг для построения нового мира, взаимного уважения народов и справедливости", — такой взгляд на дальнейшие действия мира по установлению справедливости выразил свидетель Олег Москаленко, герой Музея "Голоса Мирных".

Народный суд над Путиным является инициативой правозащитной группы Cinema for Peace, Украинского центра гражданских свобод и Бена Ференца, 102-летнего юриста, последнего прокурора в Нюрнбергском процессе над высшими нацистскими лидерами после Второй мировой войны, живущего сегодня.

Истории свидетелей вошли в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй. Расскажите свою на https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0(800)509001.