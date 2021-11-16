Нардепа из "Слуги народа" поймали на нарушении правил дорожного движения в Киеве: реакция полиции удивила. Видео

Нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Боблях был пойман в Киеве на нарушении правил дорожного движения. Его автомобиль остановила патрульная полиция, но увидев удостоверение депутата правоохранители просто "закрыли глаза" и уехали.

Видео инцидента опубликовано в Telegram "Через плечо". Отмечается, что Боблях как раз двигался в КВЦ "Парковый" на съезде партии "СН". На кадрах видно, как автомобиль нардепа остановился и вышел, пообщался с полицейским, после чего последний сел в авто и покинул место происшествия.

"В настоящее время на Парковой дороге одностороннее движение. И то, что депутат-ноунейм нагло нарушает ПДД и едет против движения, это не удивительно", – отметили авторы канала.

Видео дня

Однако неприятным они назвали тот факт, что "экипаж №6736 патрульной полиции Киева, увидев "ксиву", сразу сливается".

Напомним, ранее правоохранители в Киеве остановили автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы на Столичном шоссе. Через некоторое время нардеп был отпущен.

Он обвинил МВД в намерении "подбросить запрещенные предметы и вещи для дальнейшего уголовного преследования".

Позже патрульная полиция разъяснила, что полицейские заметили Toyota и Mercedes, которые двигались в крайнем левом ряду при двух свободных правых, чем нарушали ПДД. По требованию остановиться водители не реагировали и продолжали движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд во Львове принял решение оштрафовать 39-летнего жителя Одессы по имени Дарт Вейдер, совершившего административное нарушение на проспекте Свободы. В августе его задержали патрульные, движущегося на мотоцикле с номерным знаком, прицепленным в неустановленном месте.