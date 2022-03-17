Нападение России на Украину: как будут воевать иностранные добровольцы – CNN

После полномасштабного вторжения России в Украину по призыву президента Украины Владимира Зеленского к иностранным добровольцам для поддержки обороны страны откликнулось более 20 тысяч человек из 52 стран. Такие намерения добровольцев встретили с пониманием во многих западных государствах, где граждане и даже политические лидеры выражали поддержку борющимся против России.

Президент России Владимир Путин также призвал подкрепление из-за границы. Как сообщается, большинство заявителей прибыли из стран Ближнего Востока и Африки, где Россия инвестировала в поддержку правительств и военных операций, за что теперь нужно отплатить. Россия обратилась с просьбой к союзнику Сирии, и утверждает, что почти 16 тысяч добровольцев готовы воевать на ее стороне, говорится в материале CNN.

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Как отмечается, Россия уже заявила, что будет рассматривать иностранцев, которые едут воевать в Украину как наемников, и что они не будут считаться комбатантами, защищенными международным гуманитарным правом.

Пока добровольцы едут в Украину в официально созданный иностранный легион и остаются под ответственным военным командованием, они подпадают под определенную правовую защиту. Но лица, не являющиеся частью иностранного легиона, могут пострадать от зверств или быть завербованными группами с разными идеологическими целями.

Добровольцы за границей могут все больше разочаровываться реакцией собственных стран и выбирать более насильственные формы политического выражения у себя дома по возвращении. Многие из них вернутся, закаленные в боях, с боевым опытом и новыми транснациональными сетями, которые могут быть активированы для других целей, и те, кто хочет нанести ущерб, будут более способны осуществить это.

Но сейчас можно сделать две вещи. Государства должны пересмотреть свое законодательство о борьбе с терроризмом и уточнить, когда и где оно применяется или нет относительно Украины. В связи с разрывом консенсуса в Совете Безопасности ОООН и прекращением соглашения о совместной борьбе с терроризмом после терактов в США 11 сентября 2001 года, Совбез может перестать быть местом для определения, как выглядит международная правовая ответственность.

В связи с геополитическими последствиями войны в Украине возникнет потребность в переоценке роли и вклада многосторонних антитеррористических усилий – например, огромной бюрократической архитектуры в Организации Объединенных Наций, Глобального антитеррористического форума и других межправительственных органах, созданных после терактов в США 11 сентября.

Тем не менее, поток добровольцев в Украину и Россию увеличивает потребность в международном сотрудничестве между всеми государствами для обеспечения безопасности своих граждан и планирования их безопасного возвращения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во время выступления в Капитолии после онлайн-переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином президент США Джо Байден назвал Путина "смертоносным диктатором и чистым головорезов" из-за войны, которую тот развязал в Украине.

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