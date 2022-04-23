Пару дней вижу в ленте тему хороших русских. Которые, как брошенная жена, грозят отомстить своему "бывшему". Мол, все не так делали, мы уедем в Украину. И расцветет там театор и свободная правильная журналистика. Будет там великая культура и искусство.

Мальчики и девочки, возможно вам из РФ плохо видно. Но у нас все есть. Театр и журналистика. Вам это кажется недостаточно крутым? Ну, этого хватило, чтобы строить свободную и сильную страну. А ваших усилий в соседней стране не хватило. Результат на табло.

Так что, мое мнение, хорошие русские не интересны от слова совсем. Ни в эфире со своими оценками, ни в перспективе. Осушите свое болото и тогда можно будет хотя бы говорить. А пока - никто вас сюда не зовет. По причине полной бесполезности. Шантажируйте бывшего переездом, но помните - никому вы тут не нужны. И даже ваши лица в нашем эфире - явление временное и лишнее. У меня все. Нехай щастить.