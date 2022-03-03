'Нам говорили, до 2-го или 3-го марта': пленный замкомбата российской армии раскрыл планы Путина. Видео

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта Дмитрия Шишканова, заместителя командира батальона в/ч 12676. Колонна техники, в которой передвигалось подразделение, была разбита.

Пленный рассказал, что его подразделение якобы приехал в Украину для "учений". Так россиянам объясняли их прибытие на территорию украинского государства. Видео с допросом преступника опубликовано на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупант рассказал, что российским войскам обещали, что из Украины они должны вернуться в РФ 2 или 3 марта. За такой срок глава государства-агрессора рассчитывал захватить государство.

Видео дня

Как отметил на своем канале в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко, военная часть, где служит Шишканов, это 126 отдельная Горловская бригада береговой обороны. Она расположена в поселке Перевальное в Крыму, а ее основу составили предатели из 36-й бригады береговой охраны ВСУ, которые перешли на сторону России в 2014 году, сообщил Цаплиенко.

Как сообщил OBOZREVATEL, под Запорожьем украинские силовики захватили в плен еще одну партию оккупантов. Захватчики звонили домой и плакали.