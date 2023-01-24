''Нам говорили, что здесь украинцев нет'': оккупант выдал ''басню'' от российских пропагандистов. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают пополнять обменный фонд. Так, украинские защитники взяли в плен очередного российского оккупанта, который оказался фанатом кремлевской пропаганды.

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В частности, он заявил, что им говорили, что в Украине якобы нет украинцев. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

В частности, захватчик начал рассказывать, что приехал в Украину убивать "нацистов" и "наемников".

"Нам вообще говорили, что здесь украинцев нет, что здесь нацисты, американцы, негры, ну то есть граждан Украины здесь нет, а оказалось совсем не так. Оказалось, что здесь только граждане Украины", – сказал военный путинской армии.

Отметим, что мобилизованные россияне попадают на войну в Украину в течение одной-двух недель после получения повесток от военкоматов. Какой-либо предметной подготовки перед выездом на фронт они не проходят.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнопленный российский оккупант Алексей Страшко рассказал о своем опыте пребывания на фронте и борьбе против ВСУ. После отступления из Старого Салтова в Харьковской области он вместе с сослуживцами написал рапорт с отказом дальше воевать, однако Росгвардия им отказала.

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