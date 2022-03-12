'Нам дали команду ху*рить, всех подряд!' Российский оккупант рассказал, что им разрешили убивать детей в Украине

Российские оккупанты, пытающиеся окружить Харьков, получили команду стрелять в гражданских, в том числе и в детей.

Об этом стало известно из перехваченного разговора двух оккупантов, опубликованного Службой безопасности Украины.

Через две недели, пока Россия пытается оцепить Харьков, оккупанты понесли безумные потери. Только из террористов из так называемой "ЛНР", которых в количестве 2 тысяч бросили на штурм Харькова, выжили всего 20-25 человек.

"Это заставляет оккупантов впадать в бешенство, и так открывается настоящее лицо "миротворцев", - отметили в СБУ.

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В перехваченном Службой разговоре двух оккупантов один из них признается в страшных потерях, которые несет оккупационная армия. И рассказывает о приказе от командования стрелять по гражданским и детям.

"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рить, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рить, всех. Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.

Этот разговор станет еще одним доказательством военных преступлений, совершаемых РФ в Украине, и за каждый выстрел, за каждую отнятую жизнь оккупанты понесут ответственность, обещают в СБУ.

"Если, конечно, останутся в живых", - добавляют в Службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери России в войне против Украины растут с каждым днем.

И оккупанты в перехваченных разговорах сами это признают. Они сравнивают войну в Украине с Чечней в 1995-м, жалуются, что ВСУ уничтожает их целыми батальонами, и отказывают знакомых ехать в Украину, потому что "это не Сирия".