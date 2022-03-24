'Накрыть населенный пункт артиллерией': New York Times опубликовала записи переговоров с поля боя возле Макарова

Журналисты опубликовали записи переговоров российских оккупантов во время боя под Макаровым в Киевской области. На одной из них запрашивают поддержку артиллерии, чтобы накрыть населенным пункт огнем.

Соответствующие аудио обнародовала New York Times. Всего в распоряжении газеты есть десятки таких записей (чтобы прослушать аудио, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что некоторые срочные запросы оккупантов из-за сбоев связи задерживались. Так, на одном из аудио говорят: "О поддержке с воздуха, б**дь, забыли".

На многих записях слышно, что россиянам не хватает запасов. Некоторые в радиоэфире кричали о необходимости срочной заправки, потому что техника останавливается на дороге.

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Еще одно аудио может свидетельствовать о свершении военного преступления. Так, один из военных запрашивает артиллерийский удар по Макарову.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта российские оккупанты из минометов обстреляли Макаров. Тогда погибли семь человек. 21 марта стало известно, что над поселком подняли украинский флаг.

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