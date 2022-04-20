'Наговорила много лишнего': переселенка, ждавшая 'русского мира', записала видео с извинениями

Блогерша из Лисичанска, которая была задержана сотрудниками Служба безопасности Украины из-за своей демонстративной любви к "русскому миру" и ждала "ЛНР", принесла извинения. Она признала, что в беседе с приятелем "сболтнула много лишнего", а также поблагодарила украинских военных за их подвиг в войне с оккупантами.

Также переселенка обратилась и к президенту России Владимиру Путина, позаимствовав для него легендарное прозвище у харьковских "ультрас". Ролик с раскаянием молодой особы опубликовал Telegram-канал Труха Харьков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Простите меня. В беседе со своим знакомым я наговорила много чего лишнего, ждала, когда оккупанты захватят Лисичанск. Я приношу извинения и каюсь в содеянном. Благодарю ВСУ за то, что они нас защищают. Слава Украине! Путин – х**ло", – сказала блогерша.

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Напомним, что СБУ продолжает проводить поиски лиц, которые занимаются коллаборационистской деятельностью. С начала войны такие спецоперации все чаще завершаются успехом и причастные к "сливу" стратегической информации врагу, несут полное наказание за свой выбор.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский рэпер Face вместе со своей девушкой на благотворительном концерте в Польше встали на колени перед беженцами из Украины. Кумиры молодежи принесли извинения за ужасы войны, которые устроил Кремль при поддержке большинства их граждан.