Наемники России ударили по воинам ВСУ из гранатометов

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Общество
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Наемники России ударили по воинам ВСУ из гранатометов

В течение субботы, 12 июня, пророссийские террористы пять раз нарушали мирные договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. В результате обстрелов не погиб ни один из украинских воинов.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook. Обо всех случаях открытия огня со стороны противника Генштаб сообщил представителям ОБСЕ.

Локации, где боевики совершали обстрелы:

  • Возле Авдеевки Донецкой области– оккупанты использовали подствольные гранатометы;

  • трижды около поселка Водяного враг совершал обстрел по позициям ВСУ с автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме того, в северном регионе Луганской области зафиксирован пролет вражеского аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

В Генштабе подчеркнули, что украинские бойцы строго придерживаются мирных договоренностей, но жестко пресекают любые провокации со стороны противника.

Наемники России ударили по воинам ВСУ из гранатометов.
Наемники России ударили по воинам ВСУ из гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате многочисленных обстрелов 11 июня со стороны наемников Российской Федерации погиб один украинский воин.

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