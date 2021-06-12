Наемники России ударили по воинам ВСУ из гранатометов.

В течение субботы, 12 июня, пророссийские террористы пять раз нарушали мирные договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. В результате обстрелов не погиб ни один из украинских воинов.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook. Обо всех случаях открытия огня со стороны противника Генштаб сообщил представителям ОБСЕ.

Локации, где боевики совершали обстрелы:

Возле Авдеевки Донецкой области– оккупанты использовали подствольные гранатометы;

трижды около поселка Водяного враг совершал обстрел по позициям ВСУ с автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме того, в северном регионе Луганской области зафиксирован пролет вражеского аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

В Генштабе подчеркнули, что украинские бойцы строго придерживаются мирных договоренностей, но жестко пресекают любые провокации со стороны противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате многочисленных обстрелов 11 июня со стороны наемников Российской Федерации погиб один украинский воин.