Наемники РФ трижды обстреляли ВСУ из минометов и гранатометов – штаб ООС

Российско-оккупационные войска в течение воскресенья, 25 апреля, трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В частности, вблизи Южного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Недалеко от населенного пункта Пески оккупанты дважды осуществили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет, говорится в сообщении ООС.

Кроме того, в штабе отметили, что слухи об обстрелах населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными Силами Украины с применением артиллерийских систем, являются провокацией российских пропагандистов.

"При этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки. О всех указанных случаях Украинская сторона СЦКК оперативно информирует СММ ОБСЕ с предоставлением неопровержимых доказательств нарушений", – сказано в сообщении.

В ООС также отметили, что ВСУ соблюдают режим прекращения огня, выполняя свои обязательства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами", – подчеркнули в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пригороде Донецка на базе оккупантов по Путиловской улице полностью сгорел зенитный ракетный комплекс "Оса". Там также оказалось много другой поврежденной техники.