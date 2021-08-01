Наемники РФ били по украинским позициям под Авдеевкой из гранатометов и пулеметов

Российско-оккупационные войска с начала суток, 1 августа, дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила о них представителей Миссии ОБСЕ.

Как сказано в вечерней сводке Операции Объединенных сил в Facebook, по состоянию на 17:00 обстрелы были зафиксированы на Луганщине и вблизи населенного пункта Авдеевка.

Отмечается, что боевых потерь в результате вражеского огня среди воинов Вооруженных сил Украины нет.

В частности, у Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Как отметили в штабе, украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим. Обо всех случаях нападений со стороны противника Генштаб передал информацию в Миссию ОБСЕ.

Напомним, накануне в ООС сообщили, что российские оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате один воин ВСУ получил осколочное ранение. Его состояние – средней тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля над Авдеевкой в сторону "ДНР" запустили большой флаг Украины. Его оформили воздушными шариками.