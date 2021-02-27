Над Землей появилась "снежная луна": первые фото явления

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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Над Землей появилась 'снежная луна': первые фото явления

В предпоследний день зимы, 27 февраля, жители планеты смогут наблюдать красивое астрономическое явление – так называемое "снежное" полнолуние.

Снежной луной называют последнее зимнее полнолуние, которое по киевскому времени наступило в 22:17. Пользователи в сети из разных стран уже начали публиковать фото луны.

Астрологи уверяют, что полная луна – подходящее время для совершения различных ритуалов, предсказаний и гаданий. Во время "снежной" луны астрологи рекомендуют простить всех своих обидчиков и думать о хорошем – по их словам, в этот день положительные эмоции важны как никогда.

Снежна луна над Бранденбургом.
Снежная луна над Турцией.

Также специалисты советуют заняться уборкой, пересмотреть образ жизни, питание, обновить гардероб, переехать, работать со своей интуицией и замечать знаки, читать книги и вышивать.

Как рассказала OBOZREVATEL астролог Марина Скади, в полнолуние 27 февраля, лучше не затрагивать политические и финансовые темы, иначе конфликты неизбежны. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны, напряженный аспект, который окажет влияние на общий эмоциональный настрой, создаст специфическую внутреннюю атмосферу

Над Землей появилась "снежная луна": первые фото явления
Над Землей появилась "снежная луна": первые фото явления
Над Землей появилась "снежная луна": первые фото явления

Не стоит в полнолуние выражать недовольство, заниматься самокритикой. В этот день важно не нарушать внутреннюю гармонию. Что бы ни произошло в полнолуние, не нужно возмущаться. Также астрологи предостерегают, что в этот день могут проявляться эмоциональная нестабильность и душевное беспокойство, резкие перепады настроения.

Снежная луна над Брюсселем.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ясновидящий и астролог Хаял Алекперов назвал знаки зодиака, для которых полнолуние 27 февраля станет опасным