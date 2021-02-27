Над Землей появилась 'снежная луна': первые фото явления

В предпоследний день зимы, 27 февраля, жители планеты смогут наблюдать красивое астрономическое явление – так называемое "снежное" полнолуние.

Снежной луной называют последнее зимнее полнолуние, которое по киевскому времени наступило в 22:17. Пользователи в сети из разных стран уже начали публиковать фото луны.

Астрологи уверяют, что полная луна – подходящее время для совершения различных ритуалов, предсказаний и гаданий. Во время "снежной" луны астрологи рекомендуют простить всех своих обидчиков и думать о хорошем – по их словам, в этот день положительные эмоции важны как никогда.

Также специалисты советуют заняться уборкой, пересмотреть образ жизни, питание, обновить гардероб, переехать, работать со своей интуицией и замечать знаки, читать книги и вышивать.

Как рассказала OBOZREVATEL астролог Марина Скади, в полнолуние 27 февраля, лучше не затрагивать политические и финансовые темы, иначе конфликты неизбежны. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны, напряженный аспект, который окажет влияние на общий эмоциональный настрой, создаст специфическую внутреннюю атмосферу

Не стоит в полнолуние выражать недовольство, заниматься самокритикой. В этот день важно не нарушать внутреннюю гармонию. Что бы ни произошло в полнолуние, не нужно возмущаться. Также астрологи предостерегают, что в этот день могут проявляться эмоциональная нестабильность и душевное беспокойство, резкие перепады настроения.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ясновидящий и астролог Хаял Алекперов назвал знаки зодиака, для которых полнолуние 27 февраля станет опасным