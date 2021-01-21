Над Украиной выглянет солнце: синоптики дали прогноз погоды на 22 января

Практически над всей территорией Украины в пятницу, 22 января, выглянет солнце: будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

Такой прогноз погоды дали синоптики "Укргидрометцентра". Лишь в Ужгороде возможны дождь и мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит -1...-3°С, днем +2...+4°С.

Теплее всего будет в:

Симферополе – ночью 0–2, днем 9–11 градусов тепла;

Одессе – ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем 8–10 градусов выше нуля;

Запорожье – ночью 0...+2°С, днем +7...+9°С.

Холоднее всего в:

Луганске – ночью минус 8–10 градусов, днем 2–4 градусов тепла;

Донецке – ночью -6...-8°С, днем 2–4 выше нуля;

Чернигове и Сумах – ночью -1...-3°С, днем 1–3 градуса тепла.

Ветер южный, 7–12 м/сек, уточнили синоптики.

В Киеве ожидается переменная облачность:

ночью 1–3 градуса мороза;

днем 2...4 градуса тепла.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что погода в Украине в последний месяц зимы обещает сюрпризы в виде температурных "качелей". По словам синоптика Владислава Билыка, средняя температура воздуха в феврале будет колебаться от 0 до -3 градусов.

Он подчеркнул, что сильных морозов ожидать не стоит, потепление в феврале почувствуют жители всех регионов страны.