Над Черниговом во время авианалета оккупантов сбили самолет РФ

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В воскресенье, 13 марта, над Черниговом ВСУ сбили самолет оккупантов типа Су.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Facebook.

Подтверждение в виде фото пообещали чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться небезопасно.

"Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", – написали украинские защитники.

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