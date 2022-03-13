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Над Черниговом во время авианалета оккупантов сбили самолет РФ
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В воскресенье, 13 марта, над Черниговом ВСУ сбили самолет оккупантов типа Су.
Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Facebook.
Подтверждение в виде фото пообещали чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться небезопасно.
"Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", – написали украинские защитники.
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