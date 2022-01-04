Начал синеть на десятом часу жизни: во Львове врачам удалось спасти младенца – его транспортировали вертолетом

Во Львове врачам удалось спасти младенца, который на десятом часу жизни начал синеть. Малыша транспортировали в детскую больницу Первого территориального медицинского объединения Львова вертолетом.

Малыша зовут Виктор, он родился в Ужгороде 18 декабря 2021 года. Об этом сообщает OBOZREVATEL. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На десятом часу жизни мальчик начал синеть, ему было тяжело дышать. Врачи сразу же забрали ребенка от мамы в реанимацию.

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Чтобы спасти малыша, его на вертолете отправили в детскую больницу Первого территориального медицинского объединения Львова в отделение интенсивной терапии новорожденных Центра неонатологии для тщательного обследования.

Во время обследования у ребенка обнаружили врожденный порок сердца – тяжелую форму аномалии Эбштейна.

Медики установили мальчику стент – специальную медицинскую трубку в артериальном проливе. После операции у него начала повышаться сатурация и прекратилось посинение.

На данный момент Виктор является самым маленьким в Украине пациентом, которого транспортировали в пределах пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации.

Сегодня малышу 18 дней. Его состояние уже стабилизировалось. Однако мальчик до сих пор находится в реанимации под круглосуточным мониторингом. Кроме того, возможно, ему потребуется хирургическое вмешательство в будущем.

Напомним, Национальная полиция Украины с помощью своего вертолета помогла транспортировать 6-месячного мальчика из Ривне в больницу "Охматдет" в Киеве. В столицу ребенка доставили за полтора часа.

Ранее 9-летнего мальчика из Новоград-Волынского Житомирской области, который получил тяжелое огнестрельное ранение, из местной больницы вертолетом доставили в Киев в "Охматдет". Ребенок находился в тяжелом состоянии в реанимации. Причастность военнослужащего к стрельбе в несовершеннолетнего подтвердила Спецпрокуратура.