На Житомирщине всем селом попрощались с погибшим защитником Украины. Фото

В воскресенье, 3 апреля, в селе Зольня на Житомирщине провели в последний путь украинского воина Вадима Вдовиченко, погибшего в бою с российскими оккупантами в Харьковской области. О том, что он отдал жизнь за Украину, стало известно 30 марта.

О гибели Вдовиченко в Facebook сообщил Житомирский областной совет. Он был разведчиком-наводчиком, служил в 132-м отдельном разведывательном батальоне военной разведки Вооруженных сил Украины.

"Зольня. Маленькое село хоронит своего сына. Это наш общий сын. Наш герой. Мы не простим никогда!" – написал местный житель.

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Судя по фото, попрощаться с Вадимом пришли все его односельчане, а также собратья. У погибшего Героя было много друзей, он вел активный образ жизни.

"Никто не имеет права забыть и простить. Самые искренние соболезнования родным и знакомым. Вечная память Герою!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Ананьев, что в Подольском районе Одесской области, простились с погибшим в Николаеве морпехом Максимом Мельником. Героя Украины местные жители провожали в последний путь на коленях.

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