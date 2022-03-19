На Житомирщине оккупанты полностью разрушили село, расстреляв из воздуха

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В Житомирской области 19 марта около 10:00 российский вертолет атаковал село Овручской общины. Населенный пункт полностью разрушен, однако жертв среди жителей нет – они скрывались в подвалах.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Овручского городского совета. Уточняется, что отдельные села Житомирщины подвергались ракетным ударам противника 18-го и 19- го числа.

Так, 18 марта в 10:00 и 19 марта в 10:05 на территории Великофоснянского округа было совершено два ракетных удара. Пострадавших не было.

19 марта в 10:05 в результате ракетного удара на территории Раковщинского округа было повреждено 10 частных домов (выбиты окна, сорванный шифер). Обошлось без жертв.

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"Совместными усилиями старосты и жителей села предприняты меры по ликвидации последствий", – сказано в сообщении.

Пресс-служба призвала местных жителей обязательно находиться в безопасных помещениях или укрытиях во время сигнала тревоги. Это может сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области СБУ поймала пособника оккупантов, который сливал врагу данные о ВСУ и Государственной пограничной службе. Украинец (уроженец области) был завербован в мае прошлого года боевиком "Л/ДНР".

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