На Житомирщине будут судить настоятеля храма МП, призывавшего прихожан поддержать войну РФ в Украине

В Житомирской области 64-летний настоятель церкви московского патриархата призвал прихожан поддержать войну, которую Россия начала против Украины, убивая мирное население и уничтожая украинские города. Прокуроры уже направили против предателя обвинительный акт в суд.

Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-центре Житомирской областной прокуратуры. Храм расположен в Новограде-Волынском.

Как рассказали в прокуратуре, священник-коллаборант давал местным жителям советы, как "правильно" воспринимать вторжение России в Украину. Он рассказывал, что российские власти якобы прислали свою армию, чтобы "освободить украинцев от нацистов и бандеровцев и защитить русскоязычное население братского народа".

Видео дня

Предатель Украины утверждал, что убивают мирных жителей на самом деле не российские солдаты, а Вооруженные силы Украины.

"Прокуроры Новоград-Волынской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении священника по факту публичного отрицания осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области разоблачили священника Украинской православной церкви Московского патриархата на сотрудничестве с Россией. Настоятелю храма уже сообщили о подозрении.