На Запорожье украинские защитники уничтожили оккупантов и захватили трофеи: появились подробности

На Запорожье 24 марта защитники Украины уничтожили 15 оккупантов и еще 11 ранили. Кроме того, военные ВСУ захватили четыре бронетранспортера и один танк.

Кроме того, поврежден один самолет, уничтожены пять единиц автомобильной техники, две боевые машины, один танк и один бронетранспортер. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, бойцы терробороны провели наступательную операцию и освободили село Малиновка в Пологовском районе, сейчас идет "зачистка" села от диверсантов и остатков оккупантов.

Кроме того, бои идут в населенных пунктах Каменское, Орехов, Гуляйполе. В Гуляйпольском районе оккупированными остаются Любимовка и Новозлатополь. При этом из радиоперехвата стало известно, что оккупанты несут потери, а Гуляйполе называют "Злым огородом".

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"Знаете, я думаю, что они еще не осознали, что у нас вся Украина сейчас очень и очень зла. Но это только вопрос времени. Они поймут, но будет уже поздно. Поздно для них. И вовремя для нас", – отметил Куртев.

Он также сообщил, что Запорожье постепенно возвращается к привычной жизни: возобновляется работа общественного транспорта, заработали два дополнительных троллейбусных маршрута, возобновляет работу малый и средний бизнес.

В то же время Куртев призвал местных предпринимателей начинать работать, а жителей города активнее пользоваться их услугами, так как "возобновление бизнеса – это залог стабильной жизни города".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье дети нашли боеприпас и играли с ним, пока он не сдетонировал. В больницу попали трое подростков.

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