На Запорожье под вражескими "Градами" погиб ветеран АТО, выживший в Иловайском котле. Фото

В Великой Отечественной войне Украины под Запорожьем в результате обстрела вражескими "Градами" погиб ветеран АТО Иван Ребар. Трагедия произошла 3 марта.

Как пишут "Факты", он выжил в Иловайском котле, получив ранения и получив вторую группу инвалидности. Но все равно житель Ильинцев Винницкой области пошел снова защищать Украину после вторжения.

По словам волонтера и подруги Ребара Оксаны Попик, родом он был из Закарпатья, но половину жизни прожил в Винницкой области. Прошел Майдан с первого до последнего дня, а затем с первых дней формирования батальона "Донбасс" с апреля 2014-го пошел защищать Украину. А в День Независимости 2014-го ему посчастливилось выжить в Иловайске.

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"Если бы не товарищ, который 400 метров тащил его на себе, так и остался бы в поле на Донбассе", – рассказала женщина.

После выздоровления Ребар был избран председателем Тягунского сельсовета, но после децентрализации решил уйти с госслужбы, в последнее время подрабатывал в Киеве охранником.

"Знаю, что сомнений о том, идти ли воевать снова, у него не было. Он сразу отправился в часть, потому что в военкомате отказали бы. На прощание Иван сказал жене и трем сыновьям: "Это война, вы должны быть готовы ко всему", – рассказала подруга погибшего Героя.

Отмечается, что на данный момент не известно, когда похоронят Ивана Ребара, ведь тело из-за обстрелов до сих пор не забрали с поля боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали список украинских Героев с Ривненщины, павших в боях за родную землю во время Великой Отечественной войны Украины. Также опубликованы их фотографии.