На Запорожье кадыровцы расстреляли танком почтальонов, которые развозили пенсии людям. Фото

5 марта между Егоровкой и Новоселовкой Запорожской области российские оккупанты расстреляли почтальонов, развозивших пенсии. После этого захватчики еще и переехали автомобиль сотрудников Укрпочты. Оба человека, которые находились внутри, скончались на месте.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Запорожской ОГА. В воскресенье коллеги погибших пытались забрать тела с места трагедии. Однако из-за близости расположения вражеской техники там было опасно находиться. По словам очевидцев, убийство совершили кадыровцы.

"Если мы сегодня не отреагируем на зверские действия захватчика, то завтра они сделают то же самое с вами и вашей семьей", - говорится в сообщении.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты продолжают обстреливать мирное население Украины.

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