На западе настоящая жара, на востоке – дожди с грозами: погода в Украине на 17 июня
Погода в Украине в четверг, 17 июня, порадует жителей западных и северных регионов солнцем и летней жарой. На востоке ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер.
Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, на Западе температура днем будет колебаться в диапазоне +25 ... + 27 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +29.
В северных и западных областях будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.
В то же время синоптики предупреждают жителей востока и юга о грозах, сильных дождях и шквальном ветре. Температура воздуха в южных областях днем составит +21 ... + 24 градусов, ночью +15 ... + 17. На востоке будет теплее, здесь столбики термометров поднимутся до + 27.
Несмотря на тепло, в большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди, в южной и восточной части значительные осадки с грозами. Из-за неблагоприятных погодных условий в этих районах Украины на 17 июня объявили желтый уровень опасности.
В Киеве в течение дня будет жарко – +26 ... + 28 градусов. Ночью комфортные +16 ... + 18. Дождей не прогнозируют, только – солнце.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.
Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней, дождевой. Температура воздуха не превысит 23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.