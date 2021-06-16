На западе настоящая жара, на востоке – дожди с грозами: погода в Украине на 17 июня

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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На западе настоящая жара, на востоке – дожди с грозами: погода в Украине на 17 июня

Погода в Украине в четверг, 17 июня, порадует жителей западных и северных регионов солнцем и летней жарой. На востоке ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, на Западе температура днем будет колебаться в диапазоне +25 ... + 27 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +29.

В северных и западных областях будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Погодная карта от Укргидрометцентра
Видео дня

В то же время синоптики предупреждают жителей востока и юга о грозах, сильных дождях и шквальном ветре. Температура воздуха в южных областях днем составит +21 ... + 24 градусов, ночью +15 ... + 17. На востоке будет теплее, здесь столбики термометров поднимутся до + 27.

Несмотря на тепло, в большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди, в южной и восточной части значительные осадки с грозами. Из-за неблагоприятных погодных условий в этих районах Украины на 17 июня объявили желтый уровень опасности.

метеорологические предупреждения

В Киеве в течение дня будет жарко – +26 ... + 28 градусов. Ночью комфортные +16 ... + 18. Дождей не прогнозируют, только – солнце.

Погода в Киевской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

  • В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.

  • Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней, дождевой. Температура воздуха не превысит 23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.

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