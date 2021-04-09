На Закарпатье в этом году начнется "Большая стройка" на стратегически важном Тересвянском мосту

Тересвянский мост, расположенный на дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов, станет одним из объектов инфраструктуры Закарпатья, которые будут реконструированы по программе президента "Большая стройка".

В данный момент продолжается проектирование объекта, сообщил сайт Закарпатской ОГА.

"Срок реконструкции моста согласно документации продлится два года. Однако в дальнейшем отремонтированный по современным стандартами мост, который имеет важнейшее значение для логистики региона, будет надежно служить закарпатцам и гостям области", – заявил первый заместитель главы ОГА Мирослав Белецкий.

Недавно на Тересвянском мосту дорожники устроили тонкослойное асфальтовое покрытие для безопасного проезда.

По информации ОГА, мост является стратегически важным объектом, поэтому для обеспечения безопасности движения по нему было принято решение устроить слой асфальта на обеих полосах и подъездах с обеих сторон. Эти работы были проведены для обеспечения проезда, а не в рамках реконструкции моста, отметили в облгосадминистрации.

Сейчас эксперты оценивают состояние моста как ограниченно работоспособное. В 2019 году здесь ввели временное ограничение движения с запретом проезда транспортных средств общим весом более 7 тонн. Перевозчики вынуждены делать крюк в 32 км, чтобы объехать аварийный мост местными дорогами.

Мост является частью транспортного коридора области, который имеет выходы к границе с 4 странами ЕС. Через него проходит также путь для жителей Раховского и Тячевского районов в областной центр Закарпатья и Мукачево.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году по программе в Украине будут построены и обновлены 245 искусственных сооружений, в том числе мосты.