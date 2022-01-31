На Закарпатье подростки раскачали подвесной мост, он оборвался: есть пострадавшая. Видео момента ЧП

В селе Богдан Раховского района Закарпатья 30 января обрушился один из подвесных мостов. Благодаря камерам наблюдения удалось узнать, что перед тем переправу расшатала группа подростков.

Во время развлечения мост сломался и дети попадали, одна травмировалась. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на комментарий спикера ГУ Нацполиции в регионе Анны Дан (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инцидент произошел около 16:20 в воскресенье. На момент обрушения подвесного моста на нем находились трое подростков – парни 15 и 16 лет и 13-летняя девушка.

Видео дня

На кадрах в сети, которые первым в Facebook опубликовал Степан Мильчевич, видно, как дети зашли на заснеженный мост и начали его расшатывать. В какой-то момент тот порвался и подростки попадали вниз, оказавшись под обломками переправы и снегом.

По словам представительницы полиции, мост раскачивали парни, а травмировалась девушка. У нее медики диагностировали перелом голени левой ноги.

Правоохранители уже зарегистрировали уголовное производство по статье 166 УКУ о невыполнении родительских обязанностей. Для виновных она предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Мелитополь на Запорожье пятиклассница сломала позвоночник во дворе школы. Девочка поскользнулась и упала.