На Закарпатье от легочной болезни умер молодой блогер-комик

На Закарпатье от осложнений, связанных с легочной болезнью умер молодой блогер-комик, основатель "Фигляр-ТВ" Иван Гамор.

О его смерти в Facebook сообщил его друг Николай Сидоряк (Kolya Sidoryak). Он отметил, что Гамор до последнего верил, что сможет побороть болезнь.

"Сегодня с вами прощается главный основатель канала, автор идей, монтажер, сценарист, актер, оператор и просто замечательный человек Иван Гамор. Всех вас он любил и всегда читал ваши комментарии. Вчера (2 января – Ред) в 4:00 перестало биться сердце нашего друга, он боролся с легочной болезнью, но вам этого не говорил. Он считал, что нужно давать людям только позитив", – говорится в сообщении.

Иван Гамор Facebook/Николай Сидоряк

Отметим, что Иван Гамор стал известным после комедийного сериала "Васько на Чехи", который публиковали на YouTube. Также он выкладывал в сети смешные видео, где рассказывались забавные новости Закарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL, умер 30-летний житель Закарпатской области, которому в конце декабря пересадили сердце.