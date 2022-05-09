На Закарпатье мужчина утонул при попытке незаконно сбежать в Румынию

На Закарпатье при попытке незаконно перебраться в Румынию через реку Тиса один человек утонул, другому удалось добраться до румынского берега, а третий пропал без вести. Тело горе-беглеца нашли румынские пограничники.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отделения "Большой Бычков".

Отмечается, что украинские пограничники обнаружили троих нарушителей, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Мужчины, увидев стражей порядка, поспешили преодолеть Тису, которая в это время года достаточно полноводна. Украинские пограничники проинформировали о беглецах своих румынских коллег и спасательные службы.

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"Как выяснилось, со стремительным течением Тисы справился один нарушитель, живым добравшийся до сопредельной страны. Тело его 30-летнего спутника обнаружили у румынского берега во время совместных поисковых мероприятий, участие в которых приняли пограничники Украины и Румынии, а также спасатели ГСЧС . Судьба еще одного нарушителя границы пока неизвестна", – говорится в сообщении пограничников.

Пограничники отметили, что только в мае задержали около двух десятков военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Кроме того, с начала полномасштабного российского вторжения на участке отряда зафиксировано пять случаев гибели мужчин при попытке нелегально попасть за границу на речных или горных участках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Закарпатье правоохранители задержали троих мужчин, которые переправляли через границу военнообязанных граждан через реку Тиса. За свои услуги они просили 16 тысяч 500 евро.

За время полномасштабного российского вторжения сотрудники Государственной пограничной службы Украины поймали более двух с половиной тысяч уклонистов. Мужчинам призывного возраста, попавшимся при попытках уехать из Украины во время полномасштабной войны, вручали повестки в военкомат. Против нарушителей также было начато расследование.

В то же время, с начала полномасштабной войны в Украину вернулись 1 миллион 60 тысяч граждан.