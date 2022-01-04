На Закарпатье 'Большая стройка' восстановила часть трассы между границами с Венгрией и Румынией

На Закарпатье завершилось восстановление нескольких участков трассы М-26 Вилок — Неветленфолу — КПП "Дьяково". Капитальный ремонт осуществлен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

"Автотрасса имеет важное стратегическое значение, ведь ведет к КПП на границах с Венгрией и Румынией, поэтому ее восстановление — среди приоритетов", — говорится в сообщении.

Общая протяженность маршрута международного значения составляет 37,3 км.

В ходе капитального и текущего среднего ремонтов дорожники уложили 5,6 км нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона и такую же протяженность выполнили в верхнем слое.

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Напомним, за два года в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстановили и построили свыше 14 тысяч километров дорог, что составляет более 40% основной сети дорог Украины.