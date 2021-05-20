На Волыни началась 'Большая стройка' дороги от Любомля до Шацким озерам

В Волынской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтируют дороги, ведущие к главной природной жемчужине края – Шацким озерам.

О ходе работ отчитывается областная государственная администрация. По состоянию на сейчас стартовал ремонт 10-километрового участка в направлении от Шацка к Любомлю на трассе Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М -06/.

"Сейчас от Шацка в Любомль расчищают обочины, фрезеруют старое дорожное покрытие и устраивают верхний слой нового", – сообщает ОГА.

Ремонтировать дорогу к Шацким озерам начали еще в прошлом году. Уже полностью восстановили 17-километровый участок автодороги Пища – Шацк. Общая стоимость проекта составляет 593,6 млн гривен.

Как сообщал координатор "Большого строительства", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, по программе Владимира Зеленского реализуют проект "Малый Карпатский круг". На этом маршруте в течение 2-3 лет отремонтируют и построят дороги к главным курортам и туристическим центрам Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.