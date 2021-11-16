На Волыни на свалку выбросили гору хлеба: в сети эмоционально отреагировали. Видео

Под Луцком на свалку выбросили испортившийся хлеб. Это вызвало эмоциональную реакцию в социальных сетях.

Видео с "хлебной свалки" опубликовал в Facebook пользователь Андрей Величко. Он возмутился тем, что хлеб дорожает, люди якобы голодные, а сотни буханок просто выбрасываются (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вот видите, как "хорошо" Луцк потребляет хлеб", – говорит автор ролика.

Пользователи поделились мнениями по поводу увиденного в комментариях. По их словам, хлеб нужно сушить на сухари или относить в церковь, чтобы его раздавали нуждающимся.

Видео дня

"Нужно плакать, потому что Господь не может смотреть на наши необдуманные действия. Вот имеем болезни, а будет еще хуже, если не придем в себя", – пишут верующие.

Другие предложили завезти хлеб в деревню, где им можно кормить поросят.

"Все же лучше, чем так выбрасывать", – отметил один из комментаторов.

Также неравнодушные просят показать этикетки с названием фирмы, которая выбрасывает хлеб, чтобы она снискала "свою минуту славы".

"Сейчас он там будет гнить, а нынче в хлеб не только дрожжи добавляются, но и всевозможные добавки, и не факт, что они при таком гниении безопасны для воздуха, земли, воды или живых организмов", – беспокоятся украинцы.

Также некоторые указывают, что за границей товар, у которого истекает срок годности, снижается в цене на 50-70%, а в Украине делают накрутку в 200-300% и никаких скидок.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на хлебобулочные изделия в Украине вырастут на 10-25%. Главная причина – серьезное подорожание газа и электричества. Уже в ближайшем будущем буханка будет стоить около 20,55-24,59 грн.

Это при том, что в стране в этом году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя.