На въезде в Сумы оккупанты расстреляли авто с мирными гражданами: погибла 20-летняя девушка

Дарья Дурова
Общество
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Армейцы Путина обстреляли авто с мирными людьми
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На въезде в город Сумы 17 марта российские оккупанты обстреляли машину с гражданскими. От полученных травм погибла 20-летняя девушка, а 21-летний парень попал в больницу.

Об инциденте день спустя сообщила Сумская областная прокуратура. На странице ведомства в Facebook уточняется, что автомобиль с парнем и девушкой ехал из села Бездрик.

Военные РФ не только отрыли огонь по обычной машине, но и использовали при этом оружие, запрещенное международным правом.

Пассажирка авто в результате получила травмы, несовместимые с жизнью. Парень после огнестрельного ранения выжил, он находится в больнице.

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Прокурорами было начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сообщение пресс-службы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Российская Федерация рассчитывала максимум на 30 дней войны против Украины, но врага нельзя недооценивать.

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