"На*** ты пришел на нашу землю": украинские военные показали судьбу российского оккупанта в Украине. Видео 18+

Алексей Лютиков
Общество
1 минута
19,9 т.
'На*** ты пришел на нашу землю': украинские военные показали судьбу российского оккупанта в Украине. Видео 18+
nosound
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Украинские военнослужащие показали очередного уничтоженного российского оккупанта. Также бойцы ВСУ ликвидировали вражескую БМД и ПТУР.

Враг был уничтожен на южном фронте. Об этом говорится в видео, опубликованном на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

ВСУ полностью уничтожили российскую БМД. В то же время боеприпасы забрали в качестве трофея.

"На*** ты пришел на нашу землю? Вот это сейчас лежишь здесь, отдыхаешь", – говорит украинский военнослужащий.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили российскую военную технику, которая пыталась проникнуть вглубь обороны Объединенных сил лесными дорогами. Воины предупредили: они поступят так же со всеми другими оккупантами.

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL, ранее Минцифры запустило новый чат-бот в Telegram "єВорог", через который можно сообщить ВСУ о передвижении российских войск или вражеской техники. Этот бот является защищенным – отправить материалы можно только после авторизации через приложение "Дія".

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