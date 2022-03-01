На Сумщине руководство госпредприятия и тероборона голыми руками захватили технику РФ. Фото

Руководители госпредприятий и силы территориальной обороны захватили военную технику российских оккупантов в Сумской области.

Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий. Он также опубликовал соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Автопарк Сумской ОГА пополняется новым транспортом. Руководители одного из госпредприятий, подчиненных администрации, захватили вражескую технику голыми руками", – подчеркнул Живицкий.

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Судя по фото, захватить удалось БТР и БПМ.

Как сообщал, в Сумской области российские оккупанты ударили из "Градов" по воинской части, убив 70 военнослужащих, а также расстреляли автомобиль с гражданскими. В то же время противник также понес огромные потери.

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