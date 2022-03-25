На Сумщине российские оккупанты расстреляли пенсионеров в их собственном дворе: детали трагедии

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В селе Большой Самбор на Сумщине оккупанты расстреляли пару пенсионеров на их собственном дворе. Убитым было по 62 года.

В настоящее время проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, указанных в части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. Об этом сообщили на Telegram-странице Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, российские военные совершили очередное преступление против мирного населения 24 марта. Делом сейчас занимается Конотопское районное отделение полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что военные Кремля совершают сотни преступлений против украинского народа, за что им придется отвечать в Гааге.

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